Presentato il calendario completo degli eventi estivi. Forte: "Oltre 50 appuntamenti culturali""

“Siamo pronti a vivere una stagione ricca di appuntamenti che l'Amministrazione Comunale ha organizzato grazie alla collaborazione incessante delle associazioni, soggetti pubblici e privati. Un calendario utile non solo ad allietare le calde serate estive, ma anche a far conoscere il nostro territorio, le sue bellezze e la nostra comunità”.

“E’ un fatto insolito - ha detto l’assessore alla Cultura, Giuseppe Forte - presentare il calendario degli eventi culturali con la partecipazione dei protagonisti. Un cartellone di oltre 50 appuntamenti , molti dei quali spalmati in più serate. Eventi pensati valutando le poche risorse del bilancio. Tanto spazio all’ arte con “Gernika” di Sofia Gandarias, la mostra, itinerante che in Italia ha già interessato Firenze, Roma e Fermo. Il Premio Vasto d’Arte Contemporanea, Art in the Dunes e per i più piccini Estarte progetto nato dall’idea di sollecitare nei bambini, dai 6 ai 12 anni, la curiosità di avvicinarsi “giocando” all’arte. Musica con i Concerti di mezzanotte, Bagg alle Terme Romane e Musica antica nel chiostro Istonio e chiesa del Carmine, rassegna concertistica Le note dell’Assunta, Musica napoletana e poi il Toson d’oro, Scrittori in piazza, Book and wine, e tanto altro, tutti ad ingresso gratuito”.

L’assessore al Turismo Carlo Della Penna ha ricordato che sabato 29 e domenica 30 giugno è in programma un evento itinerante EA7 Emporio Armani Tour, organizzato da RCS Sports & Events, in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105. Un week end speciale dedicato allo sport con lo yoga sulla spiaggia e la possibilità di provare il SUP (stand up paddle) in equilibrio sull’acqua, nuova frontiera del fitness. Il 6 e 7 luglio è prevista la Lega Voley Summer Tour 4x 4. E poi i concerti di Jovanotti, Goran Bregovic, The Legend of Morricone, Sergio Cammariere e i consueti eventi amati dai più giovani: Notte bianca e Notte rosa. Per gli appassionati di cinema dal 30 luglio al 2 agosto il Festival del Cinema di Vasto in collaborazione con La festa del Cinema di Roma, tra le più apprezzate mostre internazionali della settima arte. “Per i fuochi pirotecnici e la notte dei falò - ha concluso Della Penna - comunico che non sono in programma il 16 agosto giorno precedente il Jovabeach, ma per ragioni di sicurezza concordate con la Prefettura la data è stata posticipata al 23 agosto”.