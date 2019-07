Il sansalvese Strever eletto all’unanimità presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara

Previsioni largamente rispettate: l'imprenditore sansalvese Gennaro Strever, questo pomeriggio, è stato eletto presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara all'unanimità. 31 i votanti del consiglio camerale (due assenti) che lo hanno scelto portandolo sullo scranno più alto dell'ente che raccoglie le varie organizzazioni di categoria.

La nomina di Strever, 70 anni, è stata avanzata da Confindustria ed è riuscita a trovare il parere favorevole della altre sigle che oggi lo hanno eletto al primo scrutinio.

Il neopresidente nell'intervista rilasciata a zonalocale.it ha sottolineato più volte come il suo mandato si baserà sull'abbattimento dei campanili e sull'unione per dare maggiore forza e voce alle imprese del territorio di riferimento [LEGGI]. Strever – che resterà in carica fino al 2022 – succede a Mauro Angelucci, che si è dimesso nel febbraio scorso per motivi personali.