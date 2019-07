Pane & Mare: panini di pesce e piatti gustosi sulla Loggia Amblingh a Vasto

Pane & Mare è il nuovo ristorante di pesce inaugurato sulla Loggia Amblingh a Vasto. Una nuova attività che, dopo l’apertura in questa stagione estiva, punta ad essere un punto di riferimento per il territorio durante tutto l’anno.

Cosa c’è di meglio di gustare un ottimo panino di pesce ammirando il golfo di Vasto? Proprio i panini di pesce sono il punto di forza del menu di Pane & Mare. Con i nomi delle più belle spiagge vastesi, uniscono ottimi ingredienti per dare un gusto unico e originale portando così il pesce – alimento principe in una località costiera – nella forma moderna e gradita a tutti del panino.

E poi ci sono gli sfiziosi antipasti, le insalate e le gustose fritture che accompagneranno pranzi e cene ma anche un aperitivo di chi sceglierà di trascorrere un po’ di tempo in uno dei luoghi panoramici più belli di Vasto. Nel menu di pane e mare c’è la possibilità di scegliere anche il pane senza glutine, piatti per i vegani e anche un divertente mini-panino con patatine pensato per i bambini.

Lo staff di Pane & Mare è pronto ad accogliere i suoi clienti con il sorriso e un clima familiare, consigliandoli al meglio nella scelta dei piatti da gustare.

E’ disponibile anche il servizio take-away, per portare le delizie di Pane e Mare direttamente a casa propria. Per le prenotazioni dei tavoli e delle pietanze da asporto basterà telefonare al numero 328 622 6114.

Pane e Mare

Loggia Amblingh, 45 – Vasto

Aperto tutti i giorni 10-14/18-00.00

Info e prenotazioni 328 622 6114

