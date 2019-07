Musica, enogastronomia e spettacoli per l’estate di Casalbordino

Anche quest’anno non mancherà la “Notturna del Campanile” a cura della A.S.D. Runners e Avis Casalbordino, una gara podistica che si svolgerà all’interno del centro storico, con la suggestiva illuminazione tricolore della Torre Civica e che darà il via alle manifestazioni estive.

"Intenzione dell’amministrazione – dichiarano gli assessori – è quella di allietare al meglio la bella stagione sia per i cittadini che per i turisti, riconfermando gli eventi di grande attrattiva, che hanno registrato negli anni precedenti numerose presenze ed apprezzamenti di pubblico come la finale provinciale di Miss Italia che si terrà il 19 luglio nel largo Palazzo Furii, la finale regionale del “Prodotto Topico” del prossimo 27 luglio nel centro cittadino, il concerto/esibizione Todo Tango che si terrà in data 2 agosto presso il lungomare, la Notte Nera che si svolgerà il 9 agosto al Lido di Casalbordino in collaborazione con l’Associazione A.mare ed il concerto di musica classica napoletana del 17 agosto presso il Largo Palazzo Furii".

"Inoltre, non mancherà il consueto appuntamento di musica lirica I Grandi Concerti giunto alla XXIII Edizione a cura della Famiglia Casalese che si terrà il giorno 8 agosto in Piazza Umberto I".

"Altra riconferma è la Sagra Tarallucci e Vino organizzata dalla Cantina Sociale Madonna dei Miracoli che si svolgerà domenica 11 agosto nonché la Festa del Ferragosto di Casalbordino con la tradizionale Processione in Mare ed i fuochi pirotecnici".

Tra le novità 2019, l’amministrazione ha puntato sull’animazione per i ragazzi che potranno trascorrere una giornata di festa, l’11 agosto, all’insegna dell’Holi Color Day sul lungomare dove sarà possibile ballare e divertirsi con polveri colorate.

Il 7 agosto sarà, invece, una giornata di animazione dedicata ai più piccoli che potranno riscoprire i giochi di una volta e divertirsi con gli spettacoli di magia comica ed il teatro di burattini; mentre il 23 agosto, a seguito del grande successo della versione invernale, ci sarà l’edizione estiva di “impulsi di Musica – Live at palazzo furi”, a cura di Avis Giovani, dove si esibiranno gruppi di musicisti locali.

"In collaborazione con l’associazione A.mare verranno organizzati il concerto di musica Jazz “Simone Sala Trio” di rilevanza internazionale che si svolgerà sul lungomare il 20 luglio e la Notte Bianca del Lido del 24 Luglio con la partecipazione dei Rota Temporis – Medieval Band. Il calendario è coordinato dal Comune di Casalbordino ed è realizzato con la preziosa collaborazione delle associazioni cittadine che da anni organizzano eventi di ogni tipo molto importanti per la promozione di Casalbordino".

Si ringraziano in particolare per il fattivo contributo alla realizzazione del calendario estivo: Asd Runner Casalbordino; Avis Casalbordino, associazione “Arte del Movimento, associazione “Med -Mari e Deserti”; associazione Nuovo Umanesimo; assocazione Tullio Accademy; associazione Novus Puer Aeternus, associazione A-mare, le compagnie teatrali “li scarpa sciudde” e Compagnia teatrale casalese “Ugo Zimarino”, associazione La Fenice; asd Futsal; asd Real Casale, Avis Giovani Casalbordino, associazione Famiglia Casalese, associazione Miracoli sud- Miracoli nord; Centro anziani “G. Ruzzi”; Pro Loco Casalbordino ed i comitati festa S. Stefano, Sant’Antonio, San Benedetto, San Rocco e Madonna dell’Assunta".