Borseggio in corso Garibaldi, carabinieri danno la caccia al responsabile

I carabinieri di Vasto danno la caccia al borseggiatore entrato in azione in tarda mattinata in pieno centro.

L'allarme è scattato attorno alle 12,15

Una donna è stata derubata lungo il centralissimo corso Garibaldi, la strada principale della città antica. In base alle prime informazioni, la borsa sarebbe stata poi recuperata da un giovane di passaggio e restituita alla proprietaria, che aveva chiesto e ottenuto aiuto anche dal titolare di un negozio.

La vittima non è ferita, ma ha vissuto momenti di fortissima paura.

I militari della Compagnia di piazza Dalla Chiesa stanno acquisendo i filmati della videosorveglianza. Nei video, gli investigatori cercano i volti dei responsabili.

In aggiornamento