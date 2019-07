Beach 1, nella seconda tappa vastese vincono Paolo Di Silvestre e Felice Sette

Sono Felice Sette e Paolo Di Silvestre a conquistare la vittoria della tappa inserita nel circuito Beach 1 che si è svolta nel fine settimana sui campi da beach volley del Lido Acapulco di Vasto Marina. Organizzazione affidata all'affidabile Beach On che, anche in questa seconda tappa vastese del circuito, ha garantito un torneo di alto livello. Una trentina le coppie maschili che si sono date battaglia nelle giornate del torneo per arrivare alle finali in cui lo spettacolo non è mancato.

In semifinale Felice Sette e Paolo Di Silvestre hanno battuto Marco Vitelli e Paolo Cappio, vincitori della tappa di due settimane fa a Vasto per 2-1. Nell'altra semifinale Matteo Canegallo e Tommaso Casellato si sono imposti su Francesco Terranova e Marco Magini. Nella finalissima, andata in scena ieri sera alle 18 davanti ad una buona cornice di pubblico, Sette e Di Silvestre si sono imposti per 2-0 con la squadra avversaria costretta al ritiro nel secondo set per un problema muscolare.

Con il circuito Beach 1 l'appuntamento sulla spiaggia di Vasto è per il 6 luglio mentre proseguirà l'attività della Beach On con corsi e tornei.