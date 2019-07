"Venature d’autore", in mostra l’arte in legno di Daniele Laudadio

Sarà inaugurata venerdì 28 luglio "Venature d'autore - Legno, colore, amore fantasia", mostra personale di Daniele Laudadio. Nele sale espositive di palazzo Mattioli, in corso de Parma a Vasto, troveranno posto le originali creazioni in legno di Daniele Laudadio, vigile del fuoco con una grande passione per l'arte e le lavorazioni artigianali.

Laudadio ha elaborato una sua particolare tecnica artistica utilizzando il legno che diviene materia con cui realizzare veri e propri quadri ed altri oggetti di arredo. I temi scelti per le sue opere sono quelli della vita quotidiana, quelli che gli trasmette il suo lavoro al servizio della gente, quelli che derivano dai più diversi sentimenti.

Dopo gli ottimi riscontri dello scorso anno Laudadio torna ad esporre le sue opere a Vasto nella mostra che sarà aperta nella sala Mattioli dal 28 giugno al 5 luglio.