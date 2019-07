L’Italia verso gli ottavi con la Cina, Daniela Sabatino: "Pronte per questa partita importante"

Si avvicina per la Nazionale italiana femminile l'appuntamento con gli ottavi di finale al Mondiale in Francia. Martedì alle 18 le azzure scenderanno contro la Cina in una sfida che si annuncia molto difficile per Gama e compagne che però vogliono andare avanti nella competizione.

Dopo il meritato riposo post girone di qualificazione - chiuso dall'Italia al primo posto - le azzurre sono tornate ad allenarsi agli ordini della ct Milena Bertolini. Dopo la seduta di oggi ha parlato Daniela Sabatino che è rimasta a riposo nella sfida contro il Brasile ma scalpita per tornare in campo e segnare il suo primo gol al Mondiale.

L'attaccante di Castelguidone - dove martedì i suoi compaesani si ritroveranno per vedere insieme la partita - ha le idee chiare: "La Cina ha una difesa molto forte. Sarà una partita molto equilibrata ma adesso cercheremo di studiare qualcosa". L'Italia può contare sulla forza di un gruppo unito e compatto dentro e fuori dal campo che, dopo lo storico ritorno al Mondiale dopo 20 anni, può continuare a sognare.