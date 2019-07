Acqua razionata in cittÃ , Di Michele Marisi: "Questa storia va avanti da troppo tempo"

"L’elenco delle sospensioni della fornitura idrica nella città di Vasto per il mese di giugno, in piena stagione estiva, reso pubblico attraverso il sito internet della Sasi S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico integrato, è a dir poco sconcertante". Marco di Michele Marisi, segretario cittadino di Fratelli d'Italia, non usa mezzi termini per definire la situazione che si sta verificando anche in questi giorniin città riguardo l'acqua pubblica.

"Alla base della decisione vi è, a ben vedere, il ‘razionamento della risorsa idrica’. Intere zone della città, dunque, resteranno a secco in diverse ore del giorno e per diversi giorni, e probabilmente non solo a giugno, ma per tutta l’estate. Non basteranno, ovviamente, gli approvvigionamenti idrici delle autoclavi private o condominiali che siano, dato che è consuetudine che nella stagione calda vi sia un consumo di acqua maggiore rispetto a quella invernale. Ma non è tollerabile che in una città non solo di oltre 40mila abitanti, ma soprattutto turistica, vi siano disservizi di questo genere causati non tanto e non soltanto dalla carenza della risorsa idrica in quanto tale, quanto da continue ed incessanti perdite su tutto il territorio - che fanno disperdere tonnellate di acqua - dovute alla mancanza di un serio piano di investimenti da parte della Sasi".

Spesso, infatti, sono le rotture improvvise nelle condutture ad imporre la sospensione dell'erogazione per provvedere alle riparazioni. "Le continue rotture di tubazioni che si verificano sul territorio della città di Vasto e su quello di competenza della società che gestisce il servizio idrico, denotano la vetustà delle condutture, mai seriamente interessate da un importante piano di ammodernamento. Le riparazioni, laddove vi sia contezza delle perdite, sono pezze a colori, come si suol dire. Intanto, l’acqua, bene prezioso, continua a disperdersi per una incapacità di gestione della Sasi S.p.A. che non riesce a stare dietro nemmeno a quello che può essere considerato l’ordinario".

Per il segretario di Fdi "il danno, oltre che ai cittadini e ai turisti che spesso si trovano nelle condizioni di non poter in alcuni casi utilizzare l’acqua per ragioni indispensabili, è anche di immagine ad una città che dovrebbe accogliere i forestieri nel migliore dei modi. Questa storia va avanti da troppo tempo senza che la Sasi S.p.A. abbia posto rimedio e senza che il Sindaco di Vasto abbia mai alzato la voce".

Di Michele Marisi ricorda che "proprio lo scorso anno il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia si fece promotore della convocazione di un Consiglio comunale proprio sul tema, nella cui seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sasi S.p.A., Gianfranco Basterebbe, non fu in grado di proporre soluzioni concrete e fattibili per ciò che concerne l’efficientamento della rete idrica. Questo sarebbe bastato a non rinnovargli la fiducia alla guida della importante società per azioni nella quale ricopre, invece, ancora una volta lo stesso ruolo, con scarsi risultati".