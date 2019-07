"La leggenda dell’arcobaleno" chiude l’anno scolastico della scuola "Smerilli"

Nel pomeriggio del 18 giugno il salone della scuola materna Sandro Smerilli si è illuminato con i colori dell arcobaleno in occasione del saluto di fine percorso scolastico.

I bambini hanno splendidamente recitato "La leggenda dell'arcobaleno" il cui tema è quello dell'amicizia. I genitori e gli alunni ringraziano le maestre Annalisa e Monia per la sezione A e Liliana ed Elisa per la sezione B per il magnifico lavoro svolto in questi anni.

Un ringraziamento speciale va alla collaboratrice Anna sempre pronta ad accogliere i nostri bimbi con il sorriso e alla maestra Emma.

La serata si è conclusa con un significativo augurio da parte della dirigente scolastica Concetta Delle Donne.