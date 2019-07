"La prima settimana di luglio i nuovi assistenti giudiziari al palazzo di giustizia di Vasto"

"Con la pronta e sempre presente sollecitazione dei portavoce Carmela Grippa e Gianluca Castaldi, grazie ai quali non solo siamo riusciti a trovare una soluzione, ma che hanno fatto da tramite anche per un colloquio proficuo con l’ordine degli avvocati di Vasto, portiamo a casa un risultato straordinario per la regione, che a strettissimo giro vedrà rinforzati gli organici del Tribunale di Vasto, al quale sono stati assegnati 6 posti, e uno alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto".

Lo afferma, in una nota, il sottosegretario alla Giustizia, Vincenzo Ferraresi.

"La scelta delle sedi avverrà entro la prima settimana di luglio. Non abbiamo la bacchetta magica, ma quando si collabora in modo costruttivo su precisi obiettivi concreti, i risultati arrivano sempre".