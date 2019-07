Posto di blocco forzato sull’Istonia: inseguimento, auto bloccata in via Spalato

Ore 21,40 - Le forze dell'ordine hanno verificato che l'automobilista, D.B., di San Salvo, guidava senza assicurazione, né revisione. Nel fuggire, ha compiuto infrazioni che gli sono state contestate. L'auto, una Fiat Multipla, è sottoposta a fermo amministrativo.

LA PRIMA NOTIZIA - Un inseguimento è scattato oggi pomeriggio a Vasto Marina dopo che un automobilista ha forzato un posto di blocco.

I finanzieri erano impegnati in una serie di controlli straordinari - prima nell'area della villa comunale, poi al quartiere San Paolo, infine a Vasto Marina, con l'ausilio della unità cinofile. Si trovavano all'altezza della rotatoria tra la provinciale Istonia e la statale 16 insieme alla polizia locale, quando un automobilista non si è fermato davanti alla paletta alzata.

Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità sulla statale 16, fino a quando l'auto è stata bloccata da due pattuglie delle Fiamme gialle e altrettante di vigili in via Spalato, vicino all'altra rotatoria, quella tra la statale 16 e via Martiri Istriani.

In aggiornamento