Per la polizia locale di Pescara le nuove Suzuki ’firmate’ Motosprint

Da quest’anno la polizia locale di Pescara viaggia sulle Suzuki firmate Motosprint. L’azienda vastese, nata nel 1955, è stata scelta dall’amministrazione comunale pescarese per rinnovare il parco moto della polizia locale con sei Suzuki V-Strom 650, nuovo modello della casa giapponese molto performante e adatto alle esigenze degli agenti perle operazioni di controllo del territorio e di pronto intervento. “Nella nostra officina abbiamo realizzato gli allestimenti sia per quanto riguarda l’estetica – con le livree della polizia locale – che dal punto di vista della funzionalità installando sirene, radio e apparati di segnalazione”. Qualche giorno fa i motociclisti della polizia locale di Pescara sono arrivati a Vasto per la consegna delle moto.

“Hanno avuto subito buone sensazioni, le Suzuki V-Strom sono davvero ottime moto e siamo certi che si troveranno bene nell’impiego quotidiano - spiega Fabio Bevilacqua -. Rispetto alle moto che avevano prima in dotazione si fa un bel passo avanti in termini di prestazioni, sicurezza e anche estetica, visto cha la Suzuki presenta una linea molto moderna”. Motosprint garantirà tutta l’assistenza del caso occupandosi dei tagliandi e di intervenire con i suoi meccanici qualora ce ne fosse necessità.

Per l’azienda vastese questa prima collaborazione è motivo di grande soddisfazione. “Dal 1955 cerchiamo di offrire ai nostri clienti i migliori marchi di moto”. Oggi Motosprint è rivenditore ufficiale di Suzuki, Ducati, Benelli, Aprilia, Fantic Motor ed altri occupandosi di vendita, assistenza e ricambi.

E’ questo un periodo dedicato in maniera speciale agli appassionati di moto con gli open days in cui poter conoscere da vicino e provare alcune moto tra le più gettonate del momento. Fino al 24 giugno al centro dell’attenzione c’è la Benelli, con i modelli 502 C e Leoncino. Fari puntati sulla Suzuki fino al 30 giugno con la nuova Katana. “Venite a trovarci nel nostro punto vendita a Punta Penna per scoprire questi e altri modelli presenti in esposizione”.

