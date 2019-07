La Regione nomina un nuovo commissario del Civeta: è il lancianese Valerio De Vincentiis

Cambio alla guida del consorzio intercomunale Civeta. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha nominato il nuovo commissario straordinario, si tratta del lancianese Valerio De Vincentiis che subentra a Franco Gerardini.

"Nell’ambito di una politica che persegue l’obiettivo di una gestione integrata dei rifiuti urbani – recita una nota della Regione – già operando l’eliminazione della frammentazione del sistema di gestione istituzionale costituito dai consorzi comprensoriali per rifiuti, è stato nominato commissario straordinario del consorzio l’avvocato Valerio De Vincentiis di Lanciano. La durata del provvedimento è fino al 31 dicembre 2019 con possibilità di proroga".

De Vincentiis, quindi, sostituirà Gerardini in uno dei momenti più difficili del consorzio: la terza vasca gestita dalla Cupello Ambiente sotto sequestro da tre mesi, la drastica riduzione del conferimento dei rifiuti da domani [LEGGI] e un rischio emergenza in piena estate alle porte.

Per martedì 25 giugno l'ormai ex commissario Gerardini (indagato nell'inchiesta che ha portato al sequestro della terza vasca insieme ad altre tre persone) aveva convocato un vertice in municipio a Vasto con sindaci e rappresentanti regionali. A questo punto, è probabile che presenzierà lo stesso, ma come dirigente del settore Rifiuti della Regione.

Almeno per ora, quindi, si allontana un ritorno a una governance locale del consorzio come si chiedeva da più parti, compresi alcuni esponenti di centrodestra come il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca (e altri quattro primi cittadini) [LEGGI] e i membri dell'opposizione vastese [LEGGI].

Domani sull'attuale situazione sono in programma due conferenze stampa: una del gruppo consigliare di minoranza di Cupello "Insieme per Cupello" e una del Comune di San Salvo.