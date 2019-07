Il 22 giugno la XV edizione del "Memorial Potalivo", "Grande festa per San Salvo"

È stata presentata ieri nella sede Metamer (sponsor principale) di San Salvo la XV edizione del trofeo podistico "Città di San Salvo Memorial Dino Potalivo" in programma sabato prossimo 22 giugno (ore 17, via Istonia, villa comunale).

"La città – spiega una nota del Comune – si appresta a vivere sabato prosiimo un grande pomeriggio di festa e di sport con la XV edizione del trofeo podistico 'Città di San Salvo Memorial Dino Potalivo', organizzato dall’Asd Podistica San Salvo, e la IX edizione di 'Corrinsieme' (Corriamo insieme ai ragazzi down con l’Arda)".

"È un grande richiamo per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca nel corso della presentazione – per una grande festa per San Salvo, un’opportunità in più per farci conoscere come città dello sport e dell’accoglienza turistica. Una manifestazione dal grande valore educativo e inclusivo dello sport".

Per l’assessore allo sport Tonino Marcello “il Memorial Potalivo riveste un ruolo di riferimento per le attività sportivo di forte richiamo”.