Futsal Vasto "in rosa": "Partiamo dalle ragazze giovani per far crescere il movimento femminile"

Arrivano buoni segnali dallo stage del Futsal Vasto dedicato alle ragazze. La società vastese ha deciso di ampliare il suo progetto con una formazione juniores femminile che possa permettere alle ragazze del territorio di poter giocare e crescere insieme. Martedì scorso erano in dodici al primo appuntamento al PalaSalesiani, "ma già altre ragazze ci hanno contattato e vogliono venire a provare", spiega il presidente Domenico Giacomucci.

Il calcio femminile a Vasto ha avuto una lunga tradizione, fino al termine dell'esperienza della Pro Vasto femminile. Il Futsal Vasto ci aveva provato tre stagioni fa con una squadra che ha disputato il campionato di serie C fermandosi però dopo una sola stagione. Ora il Futsal Vasto ci riprova iniziando a gettare le basi per un solido movimento "in rosa" così come fatto per le categorie maschili, lavorando sul settore giovanile.

Al primo stage ne seguiranno altri, sempre rivolti alle ragazze nate tra il 2000 e il 2004, per creare un gruppo che abbia voglia di crescere in questa disciplina e soprattutto divertirsi. Di pari passo prosegue l'attività per la definizione dei gruppi che disputeranno i prossimi campionati under 15, under 17 e under 19 - oltre a quello di serie C1 -. "Continuiamo a seguire la strada intrapresa - sottolinea Giacomucci - rivolgendoci ai giovani e curando principalmente la loro crescita".

Per seguire l'attività del Futsal Vasto - clicca qui