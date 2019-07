Cinque piazze, 5 band, 8 giovedì: nel centro di Vasto "Le Piazze della Musica" con i gruppi locali

Cinque piazze, cinque gruppi musicali, otto serate. Sono i numeri de Le Piazze della Musica, il neonato evento dedicato alle band musicali di Vasto. Si comincia stasera.

La rassegna, organizzata in collaborazione col consorzio commerciale Vasto in Centro, di cui è presidente Marco Corvino, è stata presentata la scorsa settimana, nella Sala del Gonfalone del municipio, dagli assessori al Turismo, Carlo Della Penna, e alle Politiche giovanili, Paola Cianci, insieme ai direttori artistici della manifestazione, Lino Molino e Davide Marcone, e al funzionario del settore Turismo del municipio, Americo Ricciardi. All'iniziativa hanno aderito 15 locali della città antica.

IL PROGRAMMA - Le Piazze della Musica inizieranno stasera a riempire di suoni e allegria il centro storico e proseguiranno per altri 7 giovedì: 27 giugno, 4,11,18 e 25 luglio, 29 agosto e 5 settembre, sempre a cominciare dalle 21,30.



“Per otto serate - ha spiegato Della Penna - cinque band si esibiranno dal vivo contemporaneamente in cinque piazze diverse. La manifestazione nasce con l’ambizione di offrire gratuitamente a tutti i cittadini e turisti la possibilità di intrattenimento in location suggestive. Grazie a tutte le attività commerciali, ai consorziati e non che, per la prima volta in così gran numero, hanno aderito alla nostra proposta e mi auguro sia l’inizio di un progetto che possa avere seguito anche nei prossimi anni. Grazie anche a Lino Molino e Davide Marcone che hanno curato la direzione artistica”.