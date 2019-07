A Vasto Marina quattro giorni dedicati al cibo on the road

Una carovana di 23 mezzi, ognuno con un menu diverso.

Truck e ApeCar provenienti da diverse regioni italiane daranno vita, da oggi a domenica 23 giugno, al Tipical truck street food, il festival della cucina on the road.

Come per gli eventi analoghi dello scorso anno, la location sarà lungomare Cordella.

Quattro giorni dedicati al cibo di strada, interpretato in vari modi: dai primi piatti della tradizione alle notivà culinarie, passando per le portate internazionali e, per concludere la cena, vari tipi di dolci.

L'intrattenimento prevede "street band, giocoleria e spettacoli itineranti", che "arricchiranno - si legge in una nota dell'organizzazione - il Festival, pensato per il divertimento di tutta la famiglia. Spazio, naturalmente, anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia".