Alcol tra i giovani vastesi, questionario sarà distribuito nei luoghi della movida

"Il nostro gruppo di lavoro, che si dedica giornalmente ad analizzare i temi sociali di maggior rilevanza, con l'avanzare della stagione dei cocktail, ha pensato di analizzare il rapporto che i giovani hanno con gli alcolici". Lo annuncia Basso Lucio Ritucci, segretario dell'associazione Don Antonio Di Francescomarino del quartiere San Paolo di Vasto.

"L'obiettivo è quello di indagare consumi e modalità di assunzione di bevande alcoliche, nonché tipologia di zone e contesti frequentati. Infine per favorire un processo di consapevolezza di ciò che può scaturire da un rapporto di dipendenza che i giovani possono avere con l'alcol.

Il questionario proporrà inoltre una sezione sulla percezione delle problematiche legate alla frequentazione notturna delle città (tra cui degrado, eccesso di rumori, rifiuti abbandonati eccetera). L'aspetto più interessante sarà rappresentato dalla modalità e dal contesto in cui saranno realizzate le interviste: nei luoghi di divertimento e aggregazione quali piazze, pub, locali eccetera.

Questa modalità, renderà la ricerca unica nel suo genere, e consentirà nell'immediato di conoscere non solo le risposte dei giovani, ma lo stato d'animo ed emotivo con il quale si apriranno con il racconto".



"I risultati e i grafici dell’indagine - spiega Lucio Ritucci - saranno successivamente consegnati all’amministrazione comunale, in modo particolare all’assessore ai Servizi Sociali", Lina Marchesani.

"I punti che saranno analizzati sono: rapporti di socializzazione, culturali e tempo libero; rapporti psicologici e affettivi con gli amici e familiari; atteggiamento verso gli enti pubblici, il contesto culturale del momento.

Seguirà un convegno con la partecipazione di sociologo, psicologo e rappresentante della categoria analizzata per discutere su i risultati che raccoglieremo".