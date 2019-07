Al palazzetto il saggio-spettacolo di fine anno della Danza&Danza Academy

Evento speciale giovedì 20 giugno ore 20.30. Al PalaBCC di via dei Conti Ricci a Vasto andrà in scena il saggio spettacolo di fine anno della scuola Danza & Danza Academy. Le allieve e gli allievi della scuola, grazie alla direzione artistica dell’insegnante Francesca Zacco, dopo un anno di studio sempre diverso e creativo, potranno finalmente esprimersi dinanzi ad amici e genitori. Grazie all’apporto di professionisti del settore, si lavorerà per creare una atmosfera teatrale e di palpabile emozione in un luogo solitamente abituato ad altri eventi. Gli spettatori potranno immergersi in un susseguirsi di originali creazioni coreografiche cullate da musiche di prestigiosi autori, in uno dei pochissimi casi in cui un saggio di danza sarà intenso e spettacolare, anche nei momenti in cui non si assiste alla esibizione dei propri figli.

Si partirà con la danza classica, da sempre espressione di tecnica, precisione, eleganza, portamento e leggerezza, ma abbinandole anche ironia e divertimento. Infatti le allieve porteranno sul palco il Can Can e lo balleranno sulle note delle meravigliose musiche di Offenbach, conducendo il pubblico in un affascinante viaggio nella magica atmosfera parigina fine ottocentesca.

Le scenografie, appositamente studiate, cercheranno di far rivivere agli spettatori la Belle Époque, dove si respirò un’aria di crescita culturale e di libertà come poche altre volte nella storia, il tutto all’interno delle suggestive ed indimenticabili ambientazioni del Moulin Rouge, luogo di nascita spirituale ed emozionale del Can Can, e della collina di Montmartre, artistico ed inimitabile centro della vita dei bohémien. Uno spettacolo assolutamente da vivere, capace di rendere un tutt’uno le emozioni degli allievi e lo stupore del pubblico.

Come ormai noto, grazie ad una formazione musicale ed artisticamente completa degli insegnanti della scuola, Danza & Danza Academy non è solo danza classica, ma è anche una guida per i ragazzi nel mondo della musica moderna, spesso invaso da troppe improvvisazioni.

Ciò è possibile grazie alla peculiarità distintiva delle coreografie di Francesca Zacco, che mettono al centro un perfetto equilibrio ed una rara armonia tra musica, movimento ed espressività, tutto all’interno di un percorso di studio che aiuta i ragazzi in tutti gli ambiti della vita. Protagonisti dello spettacolo saranno anche gli allievi dei corsi tenuti dagli insegnanti Alessandra Bequadro, Francesco Flamminio e Mirco Mascitelli, oramai particolarmente noti nel mondo dell’hip hop e della break dance, coinvolgendo con le loro coreografie sia i più grandi che i più piccoli, tanto che questi ultimi potranno presentarsi in una versione entusiasmante ed inedita al loro pubblico.

A donare un soave e rigenerante equilibrio alle travolgenti note moderne dello spettacolo, ci penserà la straordinaria bellezza della poesia “Stringiti a me” di Gabriele D’Annunzio, accompagnata dalle leggere movenze delle ballerine, dalla rassicurante voce di Davide Contessa e dalle musiche di rara delicatezza e profondità del maestro Yiruma. Il palaBCC sarà teatro di un raro ed intenso abbraccio tra poesia, danza, musica e parole. A trasferire dal palco alla platea tanta tecnica e tanta bellezza, ci penserà la voce speciale del presentatore della serata: lo speaker radiofonico Stefano D’Alberto.

La scuola invita tutti a partecipare e a stringersi attorno allo spettacolo, l’ingresso è libero.