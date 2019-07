Domani a San Salvo incontro informativo per i proprietari di animali d’affezione

In collaborazione con il dipartimento di prevenzione Sanità animale della Asl 02 Abruzzo, la polizia locale di San Salvo organizza per domani, martedì 18 giugno (dalle ore 15.00 alle ore 17.30) al palazzetto dello sport a San Salvo Marina, un incontro di informazione e formazione rivolto ai proprietari di animali d’affezione.

Il corso sarà tenuto dalla dottoressa Paola Locasciulli, referente dell’educazione sanitaria per l’Asl 02 Abruzzo. Si parlerà di:

- gestione e cure destinate agli animali d’affezione con particolare riferimento alla norma per la lotta al randagismo della Regione Abruzzo;

- principali malattie infettive e infettive degli animali domestici trasmissibili all’uomo (zoonosi);

- basilari norme sul comportamento e il benessere degli animali d’affezione.

Nel corso dell’incontro, su richiesta dei proprietari, saranno apposti ai cani sprovvisti i codici di identificazione (microchip).

“È utile quanto necessario che chi possiede un animale da compagnia sia in maniera adeguata informato sulle normative per la cura degli animali domestici – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – sia nella conoscenza delle malattie trasmissibili all’uomo e sia sul comportamento e il benessere degli animali d’affezione. Ringrazio la disponibilità della Asl 02 Abruzzo e della dottoressa Locasciulli, per la sua presenza all’incontro formativo”.