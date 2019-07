Nasce la Via Verde della Costa dei Trabocchi, l’asfalto arriva anche a Vasto

Comincia a prendere forma anche il tratto vastese della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Da stamani, operai e mezzi meccanici sono al lavoro per stendere il manto d'asfalto in località Casarza e procedono in direzione sud, verso Vasto Marina.

CAOS NEL PARCHEGGIO - Sono bastati i primi due fine settimana di caldo a far emergere un problema facilmente prevedibile: già nella prima metà di giugno non è sufficiente il parcheggio della ex stazione ferroviaria, dimezzato dal cantiere della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

La recinzione davanti alla vecchia stazione di Vasto Marina, installata ad aprile del 2018, è stata ampliata nei mesi scorsi per consentire la costruzione della pista ciclopedonale di 42 chilometri da Francavilla al Mare a San Salvo.

Da settimane, nell'area recintata dell'antico scalo di piazza Fiume (inaugurato nel 1863, chiuso nel 1988 con l'inaugurazione della stazione Vasto-San Salvo e definitivamente dismesso nel 2005 con l'arretramento della linea ferroviaria adriatica), è stata rimossa parte dell'asfalto e sono stati realizzati dei pozzetti. Ma qui c'è ancora molto da fare.