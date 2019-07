Pasquale Melito del Team Audax Vasto è nella Nazionale italiana randonneur

Importante traguardo raggiunto da Pasquale Melito, presidente del Team Audax Vasto, che ha conquistato l'ingresso nella Nazionale italiana randonnèe, l'Audax Randonneur Italia. Melito ha raggiunto questo obiettivo dopo due anni di lunghe competizioni ciclistiche, nel segno del motto "nè forte, nè piano ma lontano", percorrendo centinaia di chilometri in tutta Italia.

L'ultima delle prove da affrontare è stato il Randogiro dell'Emilia, una competizione da 600 km. con partenza e rientro a Spilanmberto (Modena) che Melito ha affrontato con coraggio e determinazione. Le altre corse da lui concluse e necessarie per raggiungere la maglia azzurra, sono state la 200 km. del Cilento, la 300 km. Salento-Ascena e la 400 km. Pontecagnano-Maratea.

"Nella nostra piccola squadra - commenta soddisfatto Pasquale Melito - siamo in due ad avere conquistato la maglia della Nazionale, io e il segretario Giuseppe Giannone. Devo ringraziare la mia famiglia per il sostegno e il grande amico e compagno di squadra Giuseppe Giannone, che mi ha motivato e spronato in questa impresa. Grazie anche a tutto il team, siamo una squadra nata da poco ma ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni".

Per Melito il 29 giugno sarà il giorno della consegna ufficiale della Maglia della Nazionale. A Scarperia del Mugello ci sarà il raduno degli azzurri che prenderanno poi parte ad una pedalata all'interno del circuito del Mugello.