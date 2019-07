Volare su due getti d’acqua: il flyboard arriva domani a Vasto Marina

L'associazione sportiva Flyteamabruzzo, in collaborazione con Wind Sup Le Vele e Flyboard Molise, presenta, domencia 16 giugno, Beach experience, un modo alternativo di vivere lo sport in spiaggia.

"Per la prima volta a Vasto - annuncia il presidente di Flyteamabruzzo, Vincenzo Di Nunzio - arriva il flyboard: caviglie dentro due scarponi fissati su un piccolo skate, direttamente agganciati, tramite un tubo, all'idrogetto dell'acqua scooter, quindi si vola con due getti di acqua sotto i piedi che generano propulsione. Un'esperienza di volo alla Iron Man.

Il programma della prima edizione di Beach experience prevede dimostrazioni e prove gratuite di sup, kite surf e della nuova disciplina sportiva del kitesup, ma anche due sessioni di functional training e, per finire, una lezione di zumba. Inizio previsto alle 9 di domani, domenica 16 giugno, nel lido rimessaggio natanti Le Vele (bagno 42), in lungomare Duca degli Abruzzi. Fino alle 20 adrenalina, musica e divertimento sono assicurati. La domanda è sempre la stessa: perché corri quando puoi volare?".