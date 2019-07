Calcio a 5 "in rosa": il Futsal Vasto lancia il progetto per la juniores femminile

Nuovo progetto del Futsal Vasto che, per la prossima stagione agonistica, vuole far nascere una squadra femminile. La società biancorossa lo fa con la solita lungimiranza che, nel corso di questi anni, ha portato a raggiungere risultati importanti a tutti i livelli: partendo dai giovani.

E' infatti rivolto alle ragazze nate tra i 2000 e il 2004 lo stage che si terrà martedì 18 giugno alle 19 al PalaSalesiani di via Santa Caterina da Siena, nella stessa giornata in cui ci saranno anche gli stage maschili delle categorie under 15, under 17 e under 19. Se il calcio femminile è in grande ascesa - con la Nazionale femminile che sta facendo grandi cose al Mondiale in Francia - il calcio a 5 in rosa non è da meno. La rappresentativa abruzzese femminile, ad aprile, ha conquistato la seconda vittoria al Torneo delle Regioni in quattro anni e, a tutti i livelli, ci sono ragazze che si avvicinano al futsal. E, anche nel Vastese, ci sono diverse ragazze che giocano a calcio ma, per l'assenza di una formazione femminile, devono giocare in squadre maschili (fino a quando i regolamenti permettono questa possibilità).

Ecco perchè la società del presidente Giacomucci ha voluto aggiungere un altro tassello ad un progetto di calcio a 5 che, ad oggi, vede il Futsal Vasto presente in tutte le categorie giovanili, dalla scuola calcio all'under 19. "Vogliamo partire con una formazione juniores - spiegano i dirigenti vastesi - per dare la possibilità alle ragazze appassionate di questo sport di iniziare a giocare assieme e poter avviare un percorso di crescita".

Per informazioni

Giampaolo 3497562543

Domenico 3341714991