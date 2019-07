Prime giornate di mare, prime code: stamani Istonia intasata in entrambe le direzioni

Prime giornate di mare e prime code sull'Istonia, la strada che collega Vasto città alla riviera.

File di auto lunghe centinaia di metri si sono formate stamani in entrambi i sensi di marcia: a partire dall'incrocio tra la provinciale Istonia e via Tubello (la stradina che scende dal costone orientale) vetture incolonnate sia in direzione Vasto Marina, sia in salita verso la città alta.

Ancora bloccata la nuova regolamentazione del traffico all'ingresso di Vasto Marina. Per attuare le modifiche alla viabilità [VIDEO], l'amministrazione comunale attende il via libera dell'Anas. Se ne è discusso due giorni fa in Consiglio comunale [LEGGI].