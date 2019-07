Si svolgerà domenica 16 giugno il Cicloraduno "1° Trofeo Avis Vasto", organizzato dal Ciclo Club Vasto, con il patrocinio del Comune di Vasto ed in collaborazione di altre Associazioni ciclistiche amiche (Velo Club Ortona, Team Audax Vasto, Vastese Inn Bike ed Abruzzo In Bike).

L'appuntamento, inzialmente inserito nel calendario degli eventi cittadini "Aspettando il Giro", in attesa della partenza della tappa Vasto-L'Aquila del Giro d'Italia, era stato rinviato a causa del maltempo. Nel suo svolgimento di domenica 16 giugno resta prova valida per il Campionato Regionale di Cicloturistico della FCI, e sarà effettuata a due giorni dalla Giornata Mondaile del Donatore di Sangue.

Il ritrovo dei partecipanti, al parcheggio fotovoltaico di Via dei Conti Ricci di Vasto, è previsto per le ore 7.45. I ciclisti inizieranno poi la loro piacevole pedalata, non agonistica e ad andatura controllata, alle ore 9.00. Il gruppo, dopo aver completato un percorso di circa 60 km, tra Vasto, Pollutri, Scerni, Monteodorisio e Cupello, farà ritorno per le ore 12.30-12.45 al punto di partenza. A seguire il meritato Pasta Party al RistoPub Terzo Tempo nel PalaBCC e le premiazioni delle Società più numerose.

"Il Direttivo e tutti i Soci del Ciclo Club Vasto - scrive il presidente Antonio Spadaccini - ringraziano il Comune di Vasto per la disponibilità ed attenzione e l’AVIS Vasto, Cantina Jasci, Elettro Center, Media Edil, Fantini Vini, Cantina Jasci&Marchesani, Acqua Santa Croce, Pasta De Cecco, BPER Banca, Fattoria Uliveto, 4 di Spade Frutta e tutti gli altri amici-sponsor per aver permesso con il loro contributo l’organizzazione di tale importante evento cicloturistico nella nostra città".