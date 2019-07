Campionato italiano go kart, weekend complicato a Siena per Fabrizio Pietropaolo

E' stato un weekend di gara complicato quello vissuto da Fabrizio Pietropaolo, pilota vastese di go kart, sulla pista internazionale di Siena dove si è tenuta una tappa del campionato italiano Aci karting. Nelle qualifiche del venerdì Pietropaolo, che gareggia nella categoria KZ Under, ha dovuto fare i conti con un problema meccanico che l'ha costretto al 55° posto sui 65 piloti in pista.

Nelle manches di qualificazione il pilota vastese è riuscito però a recuperare tante posizioni così da accedere alla sessione della domenica mattina in cui c'erano in palio sei posti per accedere alla finale. Dopo una buona partenza, la collisione con un altro pilota lo ha costretto al ritiro. "Peccato per come è andata - commenta Pietropaolo -. Purtroppo il problema di venerdì, con la posizione alta nelle qualifiche, ci ha condizionato poi per tutto il weekend. Siamo però soddisfatti per la velocità espressa in pista, questo ci fa essere fiduciosi per il prosieguo del campionato. Continueremo a lavorare così da farci trovare pronti", spiega il pilota vastese che, nell'appuntamento toscano, è stato accompagnato dal fidato meccanico Angelo Di Sebastiano.

Dal 12 al 14 luglio Fabrizio Pietropaolo sarà al circuito internazionale di Sarno per affrontare un'altra tappa del Campionato in cui cercare di esprimere al meglio tutte le sue potenzialità.