Giornate dell’archeologia, appuntamento a palazzo D’Avalos e alle Terme Romane

Saranno celebrate dal 14 al 16 giugno le Giornate dell'archeologia, "manifestazione europea, varata dal Ministero della Cultura in Francia nel 2010, che mette in contatto gli operatori dei Beni Culturali con le collettività territoriali e il grande pubblico per far conoscere i siti e le realtà culturali locali".

A Vasto sarà l'occasione per rinnovare la collaborazione tra i Musei Civici di Palazzo d’Avalos e la Delegazione FAI con un’iniziativa integrata tra il Museo Archeologico e le Terme Romane di Via Adriatica.

Al museo - all'interno di palazzo D'Avalos - ci sarà un focus sulle popolazioni italiche e le loro forme espressive, a seguire apertura straordinaria delle Terme Romane dell’antica Histonium in via Adriatica.

Il programma prevede un laboratorio per bambini sulla scrittura osca nella prima sala del museo archeologico sabato alle 16.30 e domenica alle 10.30, la possibilità di visitare le Terme Romane di via Adriatica sabato dalle 17.30 alle 20.30 e domenica dalle 11.00 alle 13.00.

La partecipazione al laboratorio gratuito, biglietto museo € 1,50; ingresso Terme Romane gratuito.

Info:

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto

334.3407240- 0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo

Delegazione FAI Vasto 349 6811863

vasto@delegazionefai.fondoambiente.it