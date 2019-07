Canti in piazza e pulizia della spiaggia: proseguono gli eventi per il 50° di scautismo a Vasto

Sabato un momento di gioia in centro storico, domenica l'impegno per la pulizia della spiaggia. I ragazzi del reparto Don Bosco - dai 12 ai 16 anni - del gruppo scout Agesci Vasto 1, lo scorso fine settimana sono stati i protagonisti di due appuntamenti per festeggiare i 50 anni di fondazione del gruppo.

Sabato pomeriggio gli scout hanno "invaso" il centro storico con i loro giochi, i canti e l'allegria tipica di un fuoco di bivacco. In corso Nuova Italia tanti curiosi - e più di qualche vastese che ha fatto parte del gruppo in passato - si sono fermati ad osservare il numeroso gruppi di ragazzi. Nel pomeriggio gli scout hanno anche completato, incontrando alcuni testimoni, il percorso portato avanti durante l'anno sul tema dell'accoglienza.

E' stata invece dedicata all'ambiente, seguendo il motto del fondatore dello scoutismo, Baden Powell, "lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato", la giornata di domenica. Gli esploratori e le guide, accompagnati dai loro capi, hanno raggiunto la spiaggia di San Nicola per ripulirla dai rifiuti. Tanti i sacchi riempiti, con rottami di ogni genere ed una grande quantità di plastica, contribuendo così a rendere più accogliente (e meno inquinato) uno dei tratti di costa più affascinanti di Vasto.

Le iniziative del gruppo per festeggiare i 50 anni di attività proseguiranno anche in estate. Per gli aggiornamenti sugli appuntamenti in programma seguire la pagina facebook del gruppo scout Vasto 1 [CLICCA QUI]