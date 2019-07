"L’Alibi Summer Fest non ha pregiudicato la realizzazione del Siren Festival"

"L'esistenza di Alibi Summer Fest non ha in alcun modo pregiudicato la realizzazione di Siren Festival e siamo del tutto estranei dalle dinamiche che hanno portato alla cancellazione dell'evento". Lo afferma, in una nota, l'organizzazione di quello che viene definito "il più grande evento organizzato in Capitanata, ma in nessun caso si pone come sostituto, né intende 'rimpiazzare' il Siren Festival".

"L’Alibi Summer Fest non è in alcun modo organizzato e prodotto da DNA Concerti, ma è nato dalla passione e dall’impegno di un giovane imprenditore foggiano, Marco Matera, già titolare del fortunato live club The Alibi, sito in Foggia".

"La produzione dell’Alibi Summer Fest - precisa il comunicato in merito all'articolo pubblicato ieri da Zonalocale - ha ingaggiato alcuni artisti appartenenti al roster di DNA Concerti, che essendo una delle agenzie di booking più importanti d’Italia fornisce i propri servizi a moltissime realtà live, festival, rassegne e concerti in tutta Italia, non solo all’Alibi Summer Fest o al Siren Festival. Questo non significa in alcun modo che 'la DNA aveva organizzato da gennaio un altro festival a San Severo'. DNA Concerti e Alibi Summer Fest sono due organizzazioni del tutto distinte e l’esistenza di Alibi Summer Fest non ha in alcun modo pregiudicato la realizzazione di Siren Festival e siamo del tutto estranei alle dinamiche che hanno portato alla cancellazione dell’evento".

"Auguriamo ai colleghi del Siren Festival - conclude la produzione dell'Alibi Summer Fest - di poter tornare presto a organizzare la loro meravigliosa manifestazione a Vasto, di cui noi stessi siamo stati spettatori entusiasti negli scorsi anni".