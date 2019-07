Scatta l’operazione "Periferie sicure": da Roma carabinieri per controllare Vasto e San Salvo

È scattata nel Vastese l'operazione Periferie sicure. Carabinieri da Roma per tenere sotto controllo il territorio, prevenire e combattere il crimine.

"In continuità - si legge in una nota del Comando provinciale di Chieti - con i servizi predisposti nel mese di febbraio dello scorso anno, quando è stato organizzato, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di carattere predatorio, un piano straordinario per il controllo del territorio, anche in questi giorni, su Vasto e San Salvo, sarà impiegata una squadra composta da 5 unità della CIO (Compagnia di Intervento Operativo) del 8° Reggimento Carabinieri Lazio, con sede in Tor di Quinto, Roma, nella storica Caserma dedicata alla Medaglia D’Oro al Valor Militare “Salvo D’Acquisto”.

Le pattuglie della C.I.O. a bordo delle loro Alfa Romeo Giulietta, saranno presenti nelle ore e nei luoghi più sensibili, lavorando fianco a fianco con l’Arma locale. In questi giorni infatti parteciperanno a servizi di largo raggio, si dedicheranno ad un’intensa attività di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi, con particolare riferimento a quelli dello spaccio di sostanze stupefacenti, operando controlli all’interno dei locali della cosiddetta movida. I militari, inoltre, avranno a disposizione l’ausilio dei Reparti Specializzati delle unità cinofile, del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e del Nas (Nucleo Antisofisticazione).

Le squadre della CIO sono riconoscibili per l’utilizzo di uniforme ed equipaggiamento diversi da quelli in dotazione al personale delle Compagnie territoriali. L’uniforme: una tuta ignifuga di colore blu scuro, jacket operativo e basco. L’equipaggiamento: un apparato radio tetra, un kit per la circolazione stradale, visori notturni, metal detector, giubbetti e caschi antiproiettile, binocoli e complessi fotografici.

Le Cio, presenti all’interno dei Reggimenti e Battaglioni dei carabinieri di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo, sono in grado di raggiungere qualsiasi località ed essere operativi entro l’arco di 48 ore, rafforzando l’azione di controllo dei Comandi stanziali presenti sul territorio. Si tratta di una risorsa strategica, specializzata in pattugliamenti, posti di blocco e rastrellamenti, ed assicura supporto agli organi investigativi nel corso di operazioni contro la criminalità. Uomini addestrati appositamente, capaci di captare e individuare i soggetti a rischio: pregiudicati, spacciatori, clandestini. Il personale della Cio è interamente costituito da militari selezionati attraverso uno specifico addestramento, improntato alla difesa personale e alle tecniche di disarmo, al tiro operativo e di emergenza nonché alle tecniche antisommossa.

Tali reparti contribuiscono ad alimentare la Forza di pronto impiego del Ministero dell’Interno, per lo svolgimento di operazioni straordinarie di contrasto alla criminalità diffusa, infiltrazione terroristica e immigrazione clandestina".