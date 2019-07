Lega: "L’amministrazione presenta ai turisti una spiaggia sporca"

"Enfatizzare il concerto di Jovanotti e presentare la spiaggia come attestano le foto di questa mattina è come presentarsi a una serata di gala con un elegantissimo vestito e le mani sporche". Sul decoro di Vasto Marina i consiglieri comunali della Lega, Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa, attaccano la Giunta di centrosinistra.

"È questa la cifra dell'amministrazione Menna, da ormai tre anni sciagurata, pasticciona, ciabattona e, da qualche tempo, piazzettara e più populista dei populisti. Scende in piazza, questa amministrazione, cerca di raccattare gli ultimi voti, magari in compagnia di improbabili salvatori della patria, ma non pulisce, affonda nel degrado e presenta ai turisti, prima di Jovanotti, una cartolina schifosa del nostro bene più prezioso: il mare. Al sindaco chiediamo di tornare nelle istituzioni, di venire a rispondere in Consiglio, di adoperarsi, se può, per restituire Vasto al suo decoro e splendore. Se non può, chieda almeno scusa ai cittadini vastese che l'hanno votato e ai turisti che, nonostante tutto, continuano a scegliere Vasto".