Sulle orme di Daniela Sabatino: 10 calciatrici della Spataro al Centro federale di Coverciano

Negli ultimi due giorni di scuola si è concluso il progetto di calcio promosso dalla A.S.D. Bacigalupo diVasto nelle classi terze della scuola primaria “G. Spataro” Ic1 di Vasto,con un grande torneo di calcio presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto. Gli 85 ragazzi si sono divertiti a disputare varie partite, maschi e femmineinsieme, mettendo in azione le varie tecniche acquisite durante tutto ilpercorso motorio svolto a scuola durante questo anno scolastico con gli esperti della Bacigalupo: Baiocco Maurizio, Giuliani Nicola, Bozzella Nicola, Antonino Vito Michele, Enzo Menna.

Grande divertimento nel torneo, grandi azioni di difesa e di attacco e nessuna competizione in quanto tutte equattro le sezioni di classi terze erano state abilmente mischiate dai docenti e il tifo era per tutti indistintamente. I ragazzi e i docenti della Scuola Primaria G. Spataro Ic1 di Vasto ringraziano il Dirigente Scolastico prof.ssa Sandra Di Gregorio per aver accolto positivamente l’iniziativa, la responsabile di plesso Manuela D’Ettorre per il coordinamento delle attività, i responsabili della Bagigalupo: Avv. Gianfranco Iammarino e Piergiorgio Napoletano.

E’ arrivata durante il torneo una grande notizia da parte dal responsabile della Federazione Abruzzo S.G.C. Antonio Di Musciano, resp. tecnico Attività di Base: 10 ragazze delle classi terze della Scuola Primaria “G. Spataro” IC1 Vasto parteciperanno gratuitamente all’undicesimo Grassroots Festival che si terrà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano (FI) il 15 e 16 giugno 2019 perun torneo anche femminile con le altre squadre regionali. Una grande occasione per le ragazze dell’IC1 di Vasto che avranno modo di vivere una grande esperienza sportiva insieme ad altre coetanee di altre regioni, chissà che non nascano nuove campionesse del calcio femminile italiano.

Scuola Primaria "G. Spataro" IC1 di Vasto.

Rosaria Spagnuolo