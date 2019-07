Mese di giugno da protagonisti per i piloti Di Marco e Rotolo della BikeGarage di San Salvo

Inizio soddisfacente quello del mese di giugno per i piloti del BikeGarage Team Corse di San Salvo nelle gare delle scorse settimane, protagonisti assoluti il 1° e il 2 giugno nei trofei disputati all’autodromo "Piero Taruffi" di Vallelunga.

Il pilota di Atessa Angelo Rotolo #26, si è aggiudicato il 1° posto assoluto e il miglior giro veloce nella gara 600 del Trofeo del Centauro, mentre, il pilota vastese Domenico Di Marco #96, ha portato a casa il 2° posto assoluto e il miglior giro veloce, nella gara 600 del Trofeo Centro Italia.

Ed è sempre a Vallelunga che si sono svolte le due tappe della coppa Italia Velocità 2019, l’8 e il 9 giugno. All’autodromo si sono presentati oltre 180 piloti, per le varie categorie e tutti come sempre hanno dato il massimo nel tracciato capitolino, tecnico e impegnativo.

Doppio round di gara per il trofeo, con in griglia di partenza 600 Pro, ben quaranta piloti che si sono contesi il podio. Tra questi anche il pilota Di Marco che è salito sul podio nella gara 1, portando a casa un bel terzo posto in gara con 43.3 di giro veloce.

Determinante, come racconta Di Marco, è stato anche il "click" indispensabile per sistemare l’assetto della sua Yamaha che è stato trovato proprio in extremis, prima del via, dal Team. In gara 2, invece, per problemi tecnici il pilota si è dovuto ritirare nel giro di ricognizione. Un weekend che porta il pilota Domenico Di Marco alla 6ᵃ posizione assoluta, a soli 40 punti dal terzo posto, in un campionato che, con altri tre mesi di gare da disputare, riserverà ancora tante sfide emozionanti e sorprese in classifica.