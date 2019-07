A 14 anni dalla scomparsa, fiori e sorrisi per ricordare il maestro Drago Rosso

Si sono riuniti per ricordarlo col sorriso. Come avrebbe voluto lui. Nel fine settimana, gli ex allievi hanno commemorato di Giuseppe Rucci, che i vastesi conoscevano come il maestro Drago Rosso.

Dopo il momento toccante della deposizione di un mazzo di fiori sulla sua tomba, gli allievi di allora si sono ritrovati, insieme alle loro famiglie, a Vasto Marina, nella pizzeria Ippocampo, per trascorrere una serata in compagnia e ricordare tanti bei momenti trascorsi insieme al maestro. Una persona indimenticabile.