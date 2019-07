Miss Italia, la prima fascia a Ludovica: è lei la più bella della selezione di Vasto

La prima fascia è di Ludovica Cerasi.

La diciottenne studentessa di Spoltore si è aggiudicata, ieri sera a Vasto, la selezione provinciale di Miss Italia.

Al primo concorso dell'estate 2019 hanno partecipato 18 ragazze abruzzesi, tra cui una folta rappresentanza lancianese.

Hanno sfilato due volte sulla passerella - prima in abito lungo, poi in costume - allestita per l'occasione in piazza Pudente e, al termine del terzo e ultimo défilé, sono state intervistate una a una da Luca Di Nicola, presentatore della serata. La facciata di Palazzo d'Avalos ha fatto da suggestivo sfondo.

Nel frattempo, i giurati esprimevano i loro voti sulle cartelline consegnate loro dall'organizzazione dell'evento.

La giuria - presieduta da Valeria Marini [LEGGI] e composta da politici, professionisti e imprenditori locali - ha dato il suo verdetto a tarda sera: la più bella è Ludovica.

