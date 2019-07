Il circolo nautico inaugura la stagione 2019: la parola d’ordine è rinnovamento

Ieri sera c’è stata la consueta cerimonia di inaugurazione della sede del Circolo nautico di Vasto Marina. Tanti i partecipanti: soci del circolo, ospiti, autorità e, naturalmente, i talentuosi ragazzi della scuola vela.

Presentato anche il nuovo consiglio direttivo, eletto da pochi giorni e consistente in: Paola Priori, Giuseppe Troiano e Maurizio Cattafesta. Presenti anche il rappresentante D.N.P.P. Enzo D’Annunzio, il vice sindaco Giuseppe Forte e l’assessore Anna Bosco.

A intraprendere il discorso di benvenuto il presidente del circolo Nicola Mastrovincenzo che ha sottolineato come il concetto di rinnovamento sarà ancora centrale nel futuro del circolo. La vela non è uno sport semplice. Mette alla prova le capacità prima mentali e poi fisiche di chi si ritrova a gestire forze indipendenti dalle proprie. Ecco perché la scuola vela è importante non solo per il circolo, ma per tutto il territorio vastese. “Noi”, spiega Mastrovincenzo, “siamo portatori di un interesse pubblico perché riportiamo nel nostro statuto gli stessi principi del CONI”. E i risultati si vedono. Non solo per quel che riguarda le lezioni annuali di vela, ma anche quelle circoscritte al solo periodo estivo che richiamano, in media, 120 ragazzi ogni stagione, ad approcciarsi a questa attività. Tanti gli eventi legati al circolo anche questa estate: a partire dalle giornate dedicate alle uscite in barca con i ragazzi diversamente abili, o quella dedicata alla raccolta differenziata. Dopo il discorso del presidente del circolo anche il vice sindaco Peppino Forte è intervenuto per ricordare come il circolo nautico sia importante per il comune vastese: “Non ci siamo dimenticati del circolo nautico: tutt’altro”.

Il vice sindaco ha poi spiegato che lunedì avranno inizio i lavori sul pontile con una ditta di Teramo che ha garantito un periodo di tempo massimo di venti giorni per portare a termine i lavori. Sul pontile verranno applicate delle coperture in misto legno-plastica altamente resistenti. Segnalata anche una collaborazione, il 17 agosto, con l’evento Jova Beach Party.