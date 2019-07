All’Aragona attori, ex calciatori ed ex arbitri in campo per l’Aned

Con il triangolare andato in scena allo stadio Aragona si chiude l'appuntamento con Rene... Arene, evento organizzato dall'Aned per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie renali. I responsabili territoriali dell'associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto, in collaborazione con le istituzioni e altri enti del territorio - come la società Sangro Soccer, l'Avis la Vastese -, hanno dato vita ad una due giorni di appuntamenti suddivisi in "arene". L'arena della salute, con gli stand per lo screening sulle malattie renali in piazza Barbacani, l'arena della bellezza, con la selezione di Miss Italia ieri sera in piazza Pudente, e l'arena dello sport.

In campo all'Aragona si sono sfidate le squadre della Nazionale Italiana Attori, la selezione di ex arbitri ed ex calciatori e la squadra delle Vecchie Glorie del calcio biancorosso. Ad accompagnare le partite le note del complesso bandistico Città di Gissi diretto dal maestro Nicola Mariani insieme al gruppo delle majorettes e il giovane talento vastese Ill Papa.

A vincere il triangolare, trascinati dai gol di Bruno Giordano e Dario Marcolini, e con la porta difesa da Marco Amelia, sono stati gli uomini "in blu" della selezione ex arbitri e calciatori. Buono il riscontro da parte del pubblico, con il ricavato dei biglietti venduti che andrà a sostenere le attività dell'Aned.