Schianto in moto: politrauma per un 61enne, trasportato a Pescara in eliambulanza

Ore 16,30 - Anche la corsia meridionale dell'A14 è stata riaperta al traffico.

Ore 16 - I medici intervenuti sul posto, hanno diagnosticato un politrauma. Il ferito, S.F., 61 anni, è stato trasportato in eliambulanza a Pescara. I medici inte

LA PRIMA NOTIZIA - In atto i soccorsi a un motociclista caduto sull'asfalto nel tratto di A14 compreso tra i due caselli di Vasto. L'incidente è avvenuto attorno alle 14,40 al chilometro 451+800 della corsia sud, in territorio di San Salvo.

Sul posto la polizia stradale di Vasto sud e il 118. Un'eliambulanza è atterrata nelle vicinanze. Le conzioni del ferito sarebbero serie.

Traffico bloccato inizialmente in entrambe le direzioni, ora solo sulla corsia diretta a Bari. Un chilometro di coda.

La Società Autostrade comunica che "il traffico è bloccato, con un chilometro di coda in direzione Bari, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 451.8 nel quale è rimasta coinvolta una moto. Il blocco si è reso necessario per agevolare le operazioni di soccorso e atterraggio dell'eliambulanza. Sul luogo sono presenti il presonale di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale".