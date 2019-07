Gli alunni della scuola primaria Ritucci Chinni portano in scena il musical "Grease"

E' stata una fine di anno scolastico, che segna anche la fine di un percorso di studi, all'insegna del musical quella vissuta dagli alunni delle classi 5ª A e 5ª C della scuola primaria Ritucci Chinni, Nuova Direzione Didattica di Vasto. Nell'arena della Grotta del Saraceno i ragazzi hanno portato in scena il celebre musical Grease.

Grazie alla professionalità e alla bravura delle insegnanti di classe e delle allieve Angela D’Annunzio e Ludovica Nocciolino della scuola di danza Dance Art Libertas Asd, gli alunni hanno interpretato una storia in cui si parla di bullismo, di amicizia e di amore, a conclusione di un percorso all’interno del progetto Erasmus L.O.V.E. (imparare a superare le prime avvisaglie del bullismo).

"Gli alunni - spiegano le insegnantei - hanno imparato cos’è il bullismo, quali sono gli atteggiamenti dei bulli, come si sente chi subisce tali atti e come evitarli, mettendo in scena tematiche di estrema attualità affrontate in maniera ironica ma con spirito critico. Il canale comunicativo utilizzato nel laboratorio è stato quello della danza, intesa come esperienza del movimento danzato nel rispetto delle abilità di ciascuno, al fine di valorizzare l’espressione personale e superare le inibizioni. Tra battute, balli e canzoni gli alunni hanno dato grande dimostrazione di se stessi".

Tanti applausi hanno accompagnato lo spettacolo al termine del quale gli alunni hanno consegnato alla dirigente scolastica, Concetta Delle Donne, due quadri a ricordo del loro percorso di studi nella scuola primaria.