Forte: "Presto ristrutturazione dello stadio di Vasto Marina ed erba sintetica sul campo Pepe"

Due campi da calcio verranno rimessi a nuovo a Vasto: lo stadio di Vasto Marina e il campo Ezio Pepe, nel centro sportivo salesiano, dove arriverà l'erba sintetica.

Lo ha annunciato il vice sindaco, Giuseppe Forte: "È a buon punto il progetto di ristrutturazione del campo sportivo di Vasto Marina. Presto potremo vedere l'inizio dei lavori", ha detto il titolare della delega ai Lavori pubblici intervenendo ieri pomeriggio alla festa per i 70 anni della società calcistica Bacigalupo che, dopo la fusione col Vasto Marina, sta ottenendo risultati sportivi importanti a livello regionale: la Bacigalupo Vasto Marina ha vinto il campionato di Promozione. L'anno prossimo giocherà in Eccellenza, la massima categoria regionale.

"C'è il via libera del Ministero dell'Interno al progetto per la realizzazione di un manto in erba sintetica al campo sportivo dei salesiani", ha aggiunto Forte. "Si tratta di un progetto a servizio dello Sprar", il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, "ma potremo utilizzare il campo anche per l'attività delle società sportive".