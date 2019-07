"Concerto di Jovanotti, per residenti e commercianti accesso alla Ztl"

Per i residenti che dovranno andare al lavoro e i commercianti che avranno la necessità rifornire le proprie attività, Vasto Marina non sarà off-limits nel giorno del concerto di Jovanotti.

Ieri Zonalocale ha pubblicato le notizie riguardanti le prime misure di sicurezza stradale decise da Prefettura e forze dell'ordine in vista del Jova Beach Party del 17 agosto [LEGGI]. Sarà l'evento clou dell'estate vastese. Sulla spiaggia di Vasto Marina confluiranno decine di migliaia di persone.

"In una manifestazione di questa portata - ribadisce il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro - è necessario garantire strade libere per consentire alle navette di portare gli spettatori nell'area eventi. Vasto Marina sarà chiusa al traffico. Anche la statale 16 dal casello di Vasto nord fino alla rotatoria di San Salvo Marina. In Prefettura si terranno altre riunioni per definire tutte le ulteriori misure da adottare, ma le limitazioni alla circolazione consentiranno comunque l'accesso ai residenti e le operazioni di carico e scarico necessarie alle attività commerciali".