Iniziano le grandi manovre per il Jova Beach Party, ma fa discutere lo sbancamento in spiaggia

Un muro di sabbia sulla spiaggia di Vasto Marina. È il risultato dello sbancamento eseguito nei giorni scorsi. Gli ambientalisti protestano: le ruspe sulla sabbia in cui nidifica il fratino.

Siamo in lungomare Duca degli Abruzzi. La zona su cui sono entrati in azione i mezzi meccanici è qualificata come area eventi. Il problema è che lì non si svolgerà, per motivi di spazio, lo spettacolo clou dell'estate vastese 2019: il Jova Beach Party.

Il mega concerto di Jovanotti del 17 agosto sarà, infatti, spostato di una cinquantina di metri. Si farà sulla spiaggia libera a sud del pontile. Per questo, bisogna trasferire il luna park che, da anni, si trova vicino a Fosso Marino. Lo conferma l'assessore ai Servizi manutentivi, Gabriele Barisano: "Questo intervento non è direttamente collegato al Jova Beach Party. Si tratta di spostamenti necessari a consentire lo svolgimento del concerto. Lì verranno sistemate le giostre".