Il 9 giugno a Furci "La scherzosa Divina"

Domenica 9 giugno (alle ore 17) a Furci andrà in scena La scherzosa divina. Gli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado afferenti all'Istituto Omnicomprensivo "Spataro" di Gissi riporteranno in vita il borgo del paese attraverso la drammatizzazione parodica dell’Inferno di Dante e per l'occasione saranno riaperte alcune cantine chiuse da anni.

L'iniziativa (con la collaborazione di Comune, associazione Amici della castagna, protezione civile, Pro Loco e Locanda del Brigante) è un progetto di Service Learning: apprendimento attraverso un servizio prestato alla comunità.

Inoltre, ragazzi e bambini hanno preparato delle tegole che verranno affisse all'ingresso del borgo fortificato e resteranno lì, accando alla torre medievale, anche dopo la rappresentazione.