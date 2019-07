Estate sansalvese: Pfm, Sud Sound System e Cristina D’Avena. Alla marina la pista di ghiaccio

Pfm, Sud Sound System e Cristina D'Avena tra gli artisti di maggior richiamo, Rsd Play on Tour Summer Edition, eventi culturali concentrati nel centro, Nottambula alla marina, street food e una pista di pattinaggio in ghiaccio in piena estate.

È stato presentato oggi, dopo gli assaggi delle scorse settimane, il calendario degli eventi dell'estate sansalvese.

60mila euro la cifra investita dal Comune tra i due assessorati coinvolti (Turismo di Tonino Marcello e Cultura di Maria Travaglini) per stilare una lista di iniziative "per tutte le fasce d'età".

MUSICA - I nomi di richiamo restano quelli emersi in precedenza. La Premiata Forneria Marconi si esibirà in piazzale Cristoforo Colombo il 24 agosto (a seguire i fuochi d'artificio a chiusura dell'estate). Cristina D'Avena con la cartoon band pescarese Bim Bum Bam sarà nella stessa piazza il 7 agosto all'interno della manifestazione Vivila dedicata alle famiglie. Entrambi gli eventi sono tra quelli organizzati dall'associazione New Generation [LEGGI].

Il 9 agosto spazio ai Sud Sound System in piazza San Vitale, evento a cura dell'associazione Progetto Sud, la stessa che si è occupata di portare alla marina l'Rds Play on Tour Summer Edition (3 e 4 agosto sulla spiagga libera antistante piazzale Colombo) che avrà come speaker ufficiale Roberta Lanfranchi.

Il 26, 27 e 28 luglio, nello stesso piazzale, si terrà la 7ª edizione del Reggae Summer Festival. Da citare, inoltre, i B.G.H. in concerto (Stef Burns, Will Hunt e Claudio Golinelli) il 12 agosto con un repertorio di rock internazionale. Tra gli ospiti musicali anche l'ex Modena City Ramblers Cisco che si esibirà – sempre nel piazzale principale della marina – il 13 agosto all'interno di Nottambula.

Per quanto riguarda gli eventi musicali, in centro si terranno quelli programmati dall'assessorato alla Cultura. Il 31 luglio, in piazza San Vitale il concerto Simone Sala in PianoSolo... feat Selina De Santis flauto. Il 5 dello stesso mese San Salvo Musica Festival dell'associazione Non Solo Musica che avrà come principale ospite Giuseppe Di Falco. Il 29 agosto, infine, Lirica sotto le stelle con "La Boème" in piazza San Vitale. Dal 23 al 25 luglio Musica in... crescendo.

SPETTACOLI, SPORT E GUSTO - Tra gli eventi ormai consolidai c'è il memorial "Potalivo" giunto alla 15ª edizione. A cura della Podistica San Salvo, si terrà il 22 giugno.

I palati troveranno soddisfazione con tre date del Prodotto topico (13 e 14 luglio in piazzale Colombo e la finale il 25 agosto nel centro storico), il festival dello Street Food (piazzale Colombo dal 18 al 21 luglio), Tartufo d'Amare (sempre piazzale Colombo dal 14 al 17 agosto) e la Cena del Mosaico (3 agosto). Da annotare inoltre la giornata di beneficenza e gusto con la Festa del gelato al cioccolato della gelateria "I 3 scalini" durante la quale si raccoglieranno fondi per i bambini del Congo in ricordo di Luigi Occhionero scomparso nel terremoto di San Giuliano di Puglia. Non si terrà la pure apprezzata manifestazione dedicata alle birre artigianali In Fermento (due le edizioni degli anni scorsi).

Nottambula, come detto, si trasferirà alla marina. In centro si terrà, invece, la seconda edizione della Notte delle Favole, dedicata ai bambini (2 agosto) con letture, giochi e presentazioni di libri. Non ci sarà invece, la terza edizione dell'apprezzata manifestazione sempre dedicata ai più piccoli "Bambini in Centro".

Alla marina tornano la finale nazionale di Lady Over (9 agosto) che avrà come ospite Alvaro Vitali e l'Holi Color Festival (10 agosto) che sarà seguita da una toccante serata in ricordo di Cristian Cerbone in piazzale Colombo.

Durante gli eventi che si terranno in centro sarà aperto il museo della Porta della Terra e ogni domenica sarà possibile prenotare una visita all'acquedotto romano.

Novità dell'estate 2019 sarà la pista di pattinaggio in ghiaccio che sarà allestita dal 15 luglio al 30 agosto in uno degli spazi verdi tra i parcheggi del lungomare e l'isola pedonale. Per evidenti questioni climatiche sarà in funzione solo nelle ore serali, "San Salvo come Dubai" ha scherzato il sindaco Magnacca sul fatto di avere una pista in ghiaccio in piena estate. Il Comune parteciperà alla spesa di quest'attrattiva con una quota forfettaria a favore della società che la gestirà (la stessa della pista montata nel periodo natalizio in centro). "I motori per garantire la refrigerazione saranno molto potenti e a basso impatto perché di ultima generazione", assicura Marcello.

"NON TOCCHIAMO TASCHE CITTADINI" - L'assessore Maria Travaglini ha rivolto un saluto ad Angelo Pagano del settore Cultura del Comune che andrà in pensione tra qualche mese: "Questo è stato l'ultimo anno di collaborazione per gli eventi estivi, lo saluto e lo ringrazio per quanto mi è stato vicino".

Soddisfatti l'assessore Marcello e il sindaco Tiziana Magnacca: "Abbiamo fatto la scelta di puntare più sulla marina perché negli ultimi anni sono nate tante attività, molte delle quali da parte di giovani, i numeri delle passate stagioni ci hanno dato sempre ragione. Abbiamo deciso di non toccare le tasche dei cittadini così come di non applicare la tassa di soggiorno. Sarebbe stato facile fare un calendario estivo di 400mila euro alzando le tasse, abbiamo deciso di non farlo per continuare a garantire tanti servizi. Quest'anno abbiamo fatto un piccolo sforzo in più essendo venuto meno Progetto Sud, ma si è trattato di piccole somme".

EVENTI A PAGAMENTO - Sulla scelta di non prevedere concerti di artisti internazionali a pagamento il sindaco ha risposto così: "Il Comune non fa business, tra l'altro l'evento a pagamento è un rischio enorme per noi: se la vendita dei biglietti non va come deve andare, dovremmo coprire le spese. Per lo stesso motivo si rischia di tenere congelate delle somme fino alla fine dell'evento. Questo non significa che non daremmo la disponibilità delle strutture a privati che intendoo fare questo tipo di eventi a San Salvo".