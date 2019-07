Concerto di Jovanotti, Vasto Marina sarà chiusa al traffico. Navette dai caselli dell’A14

Vasto Marina chiusa al traffico dal primo pomeriggio. Chi arriverà in città nel giorno del concerto di Jovanotti, lascerà l'auto vicino ai caselli di Vasto nord e Vasto sud dell'A14 e raggiungerà la spiaggia tramite navette. Queste le prime norme di sicurezza decise per assicurare che il Jova Beach Party del 17 agosto si svolga in tranquillità, senza traffico ingolfato e garantendo flussi ordinati, in entrata e in uscita, all'evento musicale dell'estate, che richiamerà sull'arenile decine di migliaia di persone.

A spiegare a Zonalocale quali le regole di ordine pubblico già stabilite è stato l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, in occasione della presentazione del calendario delle manifestazioni estive del Comune di Vasto: "In questi mesi, abbiamo fatto una riunione a settimana per quanto riguarda il concerto di Jovanotti. È un evento di portata straordinaria per la nostra città e, quindi, in quella occasione, la regolamentazione di tutto ciò che concerne la viabilità sarà attenzionata anche con l'ausilio della polizia stradale. Ci sono stati dei tavoli in Prefettura. Vasto Marina sarà sicuramente interdetta al traffico veicolare in determinate ore della giornata", in particolare: "Nelle ore mattutine non ci saranno problemi alla circolazione ma, dalle 12-13, l'orario è ancora da stabilire nelle prossime riunioni, Vasto Marina sarà interdetta al traffico; ci sarà la possibilità di raggiungerla con bici, moto, oppure con dei mezzi che metteremo a disposizione. Per chi verrà da fuori: il traffico sarà bloccato nei pressi dei caselli autostradali di Vasto nord e Vasto sud; potrà raggiungere il luogo dell'evento per il tramite di navette. Per l'occasione, saranno allestiti dei parcheggi. Dovremo fare così, perché è un evento che impone un certo grado di sicurezza".

Iniziati i preparativi sulla spiaggia libera a sud del pontile [LEGGI]. È lì che si svolgerà lo spettacolo. Fosso Marino verrà coperto.

In questa intervista video, i principali spettacoli estivi che si terranno a Vasto e le norme sulla circolazione stradale in occasione del Jova Beach Party: