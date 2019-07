Per la 4ªF della scuola Martella "una giornata speciale: tutti in redazione"

Il giorno 3 giugno non è stata una giornata qualsiasi ma un giorno speciale per la classe 4ªF della scuola primaria L. Martella, che è andata a visitare la redazione di Zonalocale. L' entusiasmo dei bambini era alle stelle, allegri e chiassosi hanno raggiunto la sede del giornale; alcuni si aspettavano di trovare delle ampie stanze con tanti computer e stampanti ma... un grande tavolo con sedie rosse troneggiava al centro della stanza dove tutto il gruppo di lavoro si riunisce per confrontarsi e prendere decisioni (mentre negli altri uffici c'era il team all'opera).

Ad accoglierli c'era Renato De Ficis [responsabile di Studioware, editore di Zonalocale] che, dopo una breve presentazione, ha raccontato in sintesi la nascita della redazione, operativa sui territorio di Vasto, Lanciano e dintorni dal 2012. I ragazzi, desiderosi di conoscere il mondo di un giornale on-line, attendevano con ansia l'arrivo di qualche giornalista, così è giunto Giuseppe Ritucci, un giovane dall'aspetto solare e simpatico, che ha ascoltato le numerose domande degli scolari ed è riuscito a rispondere, in modo semplice e chiaro a tutte le loro richieste e curiosità.

Interessante è stata la testimonianza degli studenti dell'istituto Palizzi che hanno raccontato la loro esperienza di alternanza scuola-lavoro, occupandosi in particolar modo di grafica. I piccoli allievi hanno apprezzato i vari interventi e alcuni hanno manifestato il desiderio di voler, un giorno, far parte di una redazione giornalistica.

E' arrivato anche il direttore, Michele D'Annunzio, che ha riferito che il lavoro del giornalista è faticoso ma ricco di soddisfazioni. Per ricordare questa fantastica giornata è stata scattata una foto di gruppo che i ragazzi conserveranno tra i loro ricordi più belli.

Gli alunni della classe 4ªF

Scuola primaria L.Martella - IC G.Rossetti Vasto