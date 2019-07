NaturArte compie 10 anni: il 15 e 16 giugno appuntamento con la scultura a Lentella

Si spengono 10 candeline per NaturArte, la due giorni di scultura e pittura organizzata dall'artista Ettore Altieri a Lentella. Per due giorni artisti (affermati, emergenti e amatoriali) provenienti da tutta la regione daranno sfogo alla propria creatività immersi nel verde.

Questa decima edizione avrà un sapore diverso. Innanzitutto la manifestazione del 15 e 16 giugno si terrà dopo i danni causati dal forte vento del febbraio scorso che scoperchiò la Fattoria d'arte "I colli" facendo volare via il tetto. La struttura è stata ripristinata in tempi record grazie anche alla solidarietà dei tanti amici e amanti dell'arte e di quel luogo, sarà quindi un'occasione per celebrarne la rinascita.

IL PROGRAMMA

SABATO 15

9 - Incontro presso la fattoria d'arte i Colli di Lentella, saluti e presentazione

10 - Inizio dei lavori

13 - Pranzo presso la fattoria

15 - Ripresa dei lavori

18 - Proposte per le donazioni delle opere realizzate nei 10 anni di NaturArte

19 - Revisione dei lavori, confronto tra gli artisti

20 - Chiusura del primo giorno di lavoro

21 - Apertura festa "Arte & Natura" con cena, danze e dj set

DOMENICA 16

9 - Incontro presso la fattoria e ripresa dei lavori

11 - Revisione dei lavori

11.30 - Consegna delle opere

12.30 - Chiusura della manifestazione

INFO

ettorearte@hotmail.com

Ettore: 347 0800976

Barbara: 347 0836931