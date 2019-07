Monteodorisio, si insedia l’amministrazione Di Fabio: "Sarò il sindaco di tutti"

Prima seduta del rinnovato consiglio comunale a Monteodorisio dove ha preso il via ufficialmente l'esperienza di Catia Di Fabio alla guida del paese. Dopo la vittoria nelle elezioni dello scorso 26 maggio, il neo sindaco e la sua squadra hanno sin da subito iniziato la conoscenza della macchina amministrativa e, da domani, potranno iniziare a dare applicazione al loro programma elettorale.

Nella prima seduta del consiglio Catia Di Fabio ha prestato giuramento come sindaco e ha poi reso ratificato l'assegnazione delle deleghe. Angela Menna sarà il vicesindaco, Alessandro Mucci l'assessore. In consiglio per la maggioranza ci sono Mariachiara Del Giango, Berardino Della Penna, Claudio Burracchio, Mariangela Frani, Nicola D'Oria.

Nel corso della seduta la segretaria comunale ha guidato le operazioni di elezione della commissione elettorale e di quella per la nomina dei giudici popolari, con componenti della maggioranza e dell'opposizione guidata da Nicola Generoso con Stefano Moretti e Pierfrancesco Galante.

Poi il discorso d'insediamento di Catia Di Fabio che ha ricordato di voler essere "il sindaco di tutti, impegnandomi ad amministrare con trasparenza. Mi aspetto un'opposizione costruttiva pronta a lavorare per il bene del paese. Un grazie agli impiegati e agli operai comunali che mi hanno accolta in Comune dando piena disponibilità nella collaborazione. Sono onorata e contenta di far parte di questo paese e, insieme a tutta la mia squadra, lavorerò per la crescita di Monteodorisio".

A fine seduta abbiamo raccolto le impressioni del sindaco Di Fabio e del capogruppo di opposizione Nicola Generoso.